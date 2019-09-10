iPhone 11'in fiyatı belli oldu

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanında fiyatını açıkladı. iPhone 11'in piyasaya çıkış fiyatı 699 dolar olarak belirlendi.



APPLE ARCADE



Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.



APPLE TV PLUS



Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 dolar olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.



APPLE IPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU



iPhone 11'in özellikleri açıklandı. Yeni telefonun adı beklendiği gibi iPhone 11. 6.1 inç ekrana sahip. Yeni çift kamerayla gelen iPhone 11'in iki kamerası da 12MP. Ayrıca ultra geniş ve daha çok alanı görüntülemenizi sağlıyor. Gelişmiş resim işleme, fotoğrafın farklı bölgelerine farklı geliştirmeler uygulanmasına olanak sağlıyor.







4K AĞIR ÇEKİM YAPABİLİYOR



Gece modu, 'yeterince karanlık' olduğunda otomatik olarak devreye giriyor. Kameralar ayrıca 4K 60 fps video kayıt desteğine de sahip. QuickTake ise, deklanşör düğmesini basılı tutarak hemen video kaydetmeye başlamanızı sağlıyor. Ön kamera da 4K video kaydı ve ağır çekim yapabiliyor.



EN HIZLI İŞLEMCİYE SAHİP OLACAK



Telefonlardaki en hız işlemci olduğu iddiasıyla gelen A13 işlemciye sahip olan yeni iPhone 11'in görüntülerindeki detaylar da mükemmel olmasa da dikkat çekici kalitede. iPhone 11'in pil ömrü, 'iPhone XR'den 1 saat daha uzun' diye açıklandı. Pil ömrünün tam olarak kaç saat olduğu belirtilmedi.



FİYATI BELLİ OLDU



Milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11'in fiyatı 699 dolar olarak belirlendi Milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11 tanıtılıyor







IPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİYLE ŞAŞIRTTI



iPhone 11'in ardından sıra iPhone Pro ve iPhone Pro Max tanıtıldı. iPhone 11 Pro'ların ekran boyutları 5,8 inç ve 6,5 inç. Ekran parlaklığı 1.200 nit'e ulaşabiliyor. Kontrast orranı 2.000.000'a 1. Makine öğrenimi kullanan iPhone 11 Pro modelleri bu yönüyle iPhone 11'den ayrılıyor. Bu saniyede 1 milyon işlem yapabilme anlamına geliyor ve ağırlıklı olarak dil işleme ve resimlerin keşfinde kullanılıyor.



9 FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLEREK MÜKEMMEL KALİTE SAĞLANACAK



iPhone 11 Pro, Super Retina ekrana sahip olacak ve yeni bir OLED panele sahip. İşlemci ise yenilenmiş güç tasarruf seçenekleriyle geliyor. İPhone 11 Pro, iPhone Xs'e göre 4 saat daha fazla pil ömrüne sahip iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max'tan 5 saat daha uzun pil ömrüne sahip. 'Pro kamera sistemi' 12MP f/1,8 diyafram, 12MP f/2,0 telefoto ve 12MP f/2,4 ultra geniş kameradan oluşuyor. 3 adet 12 MP kamera mevcut. Tüm kameralar 4K video çekimi yapabiliyor. Deep Fusion özelliği kameralara yazılım güncellemesiyle gelecek. Bu özellikle 9 fotoğraf birleştirilerek mükemmel kalite sağlanacağı belirtiliyor.

IPHONE 11 PRO İLE IPHONE 11 PRO MAX FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone 11 pro'nun piyasaya çıkış fiyatı 999 dolar, iPhone 11 pro max'ın fiyası ise 1099 dolar olarak belirlendi.