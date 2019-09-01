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Erdoğan tarih verdi. Kongre süreci başlıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,"7 Ekim'de kongre sürecimizi başlatıyoruz. 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim için en önemli referans kaynağı olacak" dedi.

Siyaset / 01 Eylül 2019 Pazar 20:48
Erdoğan tarih verdi. Kongre süreci başlıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin kongre süreciyle ilgili olarak, '7 Ekim'de kongre sürecimizi başlatıyoruz. 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablo bizim için en önemli referans kaynağı olacak. Şahsım başta olmak üzere hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını tıkama hakkı yoktur. Bizler ilçelerimizde, beldelerimizde, illerimizde oraların Ömerlerini bulacak ve onlarla beraber yola devam edeceğiz. Kanaat önderlerini bulacak yola öyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın AK Parti'nin önünde bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat penceresini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kutlu çatının altında fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' dedi.

ReferansAk PartiCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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