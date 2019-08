Rize-Artvin Havalimanı planlanandan 2 yıl önce bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize’ye gelerek yapımına devam eden Türkiye’nin deniz dolgusu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, havalimanında toplamda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacağını belirtti.



Havalimanı’nda günlük 242 ağır iş makinesi ile günde 120 ton taş dolgu yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, “Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa’nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu. Bu havalimanımızda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacak. Ve şu ana kadar da 242 ağır iş makinesi ile günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Ve havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin yüzde 64’ü bitmiş durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde ise projenin yüzde 40’ına yakınını tamamlamış bulunuyoruz. Şu ana kadar tam tamına 7 bin 653 adet beton blok üreterek 5 bin 136 tanesini mendireğe yerleştirdik. Bu sayıyı 19 bin 250’ye çıkaracağız ve bu yılın sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl Kasım ayında tamamlıyoruz. Üst yapı tesislerini de altyapısı ile eşzamanlı olarak yapacağız. Bu projeyi bölgeye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin’in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Doğu Karadeniz bölgesinde hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da katkı sunacak” dedi.







“Havalimanının 2022 yılından daha erken açılması için çalışmaları hızlandırdık”



3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği olacak olan havaalanının planlandığı 2022 yılından daha erken açılacağını, önümüzdeki yıl hizmete girmesi için çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Bakan Turhan, “Havaalanımızın pist uzunluğu 3 bin metre ve 45 metre genişliğinde dizayn edildi ve inşa edilecek. 264 metre uzunluğunda, 24 metrelik genişliğiyle taksi yolu ile de birçok büyük uçağa da ev sahipliği yapabilecek. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanının, yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanıyla da bölgenin en büyük havalimanlarından olacak. Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete alacağımızı söylesek de, hedefimizi yükselttik, iş programımızı değiştirdik, çalışmalarımızı hızlandırdık, bu projeyi inşallah gelecek yıl Ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik. Ve bu eşsiz havalimanı ile Rize ve Artvin illerimiz havacılıkta başlattığımız devrimin de önemli bir karesini oluşturacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



"İstanbul Havalimanı, hem kurulduğu alan hem de uçuş güvenliğiyle de dünyanın sayılı projelerinden biridir"



İstanbul Havalimanı ile ilgili de eleştirileri cevaplayan Bakan Turhan "Devlet bütçesinden tek kuruş çıkmadan dünyanın en büyük havalimanlarından birini ülkemize kazandırdık. İstanbul Havalimanı, ülkemiz için sadece ilave bir hizmet kapasitesi oluşturmakla kalmadı, şimdiden bölge ülkelerin topla-dağıt-işle-aktar (hub) havalimanı olarak Türkiye’ye ekonomik ve sosyal değer kattı. Ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı da her geçen gün artmakta. Ancak her projenin önünde duranlar şimdi de bu projeyi değersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. ’Güvenli değil, yeri iyi değil’ yaftaları yapıştırmaya çalışıyorlar. İstanbul Havalimanı, hem kurulduğu alan hem de uçuş güvenliğiyle de dünyanın sayılı projelerinden biridir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçeği değiştiremeyecekler. İstanbul Havalimanı İstanbul’a da bu ülkeye de değer katmaya devam edecek. Biz havalimanı da yaparken, otoyol da yaparken, demiryolu da yaparken milletimiz için en iyisini yapıyoruz. Yarın bu havalimanını hizmete açtığımızda burasını da eleştirirler ama milletimiz gerçeği biliyor” şeklinde konuştu.





“İstanbul-İzmir karayolunun eleştirilmesine geçiş sayılarıyla halk cevap vermiştir”



Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Karayolu’nun eleştirilmesine, İstanbul havaalanı ve karayolundan geçiş sayılarıyla halkın cevap verdiğini dile getiren Bakan Turhan “Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile en büyük projelerimizden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu hizmete açtık. Yine devletin bütçesinden bir lira çıkmadan 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Birkaç gündür yol ücreti üzerinden eleştiriyorlar. Dikkatimi çekti, karayolu ile giderseniz bu kadar lira havayolu ile gitseniz daha iyi diyorlar. Bu yolların, bu projelerin biz milletimize en iyi, en kaliteli hayatını kolaylaştıracak, refahını arttıracak hizmetleri vermek için yapıyoruz. Milletimiz doğruyu biliyor ve bunun cevabını milletimiz veriyor. Gerek İstanbul’daki havaalanımız olsun, gerekse geçen hafta açtığımız projemizde olsun, yol kullanıcıları havaalanı kullanıcıları bu eleştirilere en büyük cevaptır” şeklinde konuştu.



