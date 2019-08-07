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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

Güncel / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi. Kaynak : AA

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