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Pençe-3 harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı." açıklamasında bulunuldu.

Güncel / 25 Ağustos 2019 Pazar 13:21
Pençe-3 harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit


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