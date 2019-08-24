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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 operasyonu başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığınca, dün Irak'ın kuzeyindeki SinatHaftanin'de Pençe3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi Milli Savunma Bakanlığı: 'Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, SinatHaftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir'.

Yaşam / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 operasyonu başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.' Kaynak : AA

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