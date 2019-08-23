Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 34 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.



13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.





