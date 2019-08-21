Elon Musk'tan göktaşı uyarısı

Daha önce de attığı tweet’ler ile gündeme gelen Elon Musk'tan bu sefer meteor uyarısı geldi.



Musk gezegenimizin yakınlarından geçecek Apophis adlı bir göktaşı ile ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.



Elon Musk, konuyla ilgili attığı tweette “Harika isim! Bu göktaşı için endişelenmedim ama eninde sonunda büyük bir kaya Dünya’ya çarpacak ve şu anda buna karşı hiçbir savunmamız yok.” ifadelerine yer verdi.



İngiliz gazetesi Express’te yer alan habere göre ‘99943 Apophis’ isimli 340 metre genişliğindeki göktaşı 10 yıl sonra televizyon ve meteoroloji uydularından da daha yakın bir mesafeden, dünyanın yüzeyinden 30 bin 577 kilometre uzaktan geçecek.



Dünyanın yörüngesindeki birçok uydu yer yüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

