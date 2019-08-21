USD (Alış - Satış) : 5,70 - 5,71 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Elon Musk'tan göktaşı uyarısı

SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'dan yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.

Dünya / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
Elon Musk'tan göktaşı uyarısı

Daha önce de attığı tweet’ler ile gündeme gelen Elon Musk'tan bu sefer meteor uyarısı geldi.

Musk gezegenimizin yakınlarından geçecek Apophis adlı bir göktaşı ile ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.

Elon Musk, konuyla ilgili attığı tweette “Harika isim! Bu göktaşı için endişelenmedim ama eninde sonunda büyük bir kaya Dünya’ya çarpacak ve şu anda buna karşı hiçbir savunmamız yok.” ifadelerine yer verdi.

İngiliz gazetesi Express’te yer alan habere göre ‘99943 Apophis’ isimli 340 metre genişliğindeki göktaşı 10 yıl sonra televizyon ve meteoroloji uydularından da daha yakın bir mesafeden, dünyanın yüzeyinden 30 bin 577 kilometre uzaktan geçecek.

Dünyanın yörüngesindeki birçok uydu yer yüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

TelevizyonMeteoroloji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı