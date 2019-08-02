Sigaraya zam geldi!

Milli Gazete'nin aktardığı habere göre, BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü.



Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.



YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI



3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyat listesi şu şekilde;



British American Tobacco



Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL



Rothmans: 14 TL



Viceroy: 14,50 TL



Pall Mall: 14,50 TL



Tekel 2000: 14 TL



Tekel 2001: 14 TL



Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL



Maltepe: 14 TL



SİGARA FİYATLARI NE KADAR?



JTI GRUBU



WINST 13.00



WINST SLE 12.00



WINS DRK BL & DP BL 12.00



CML 12.00



CML SLE 11.5



CML RWRK 12.00



MNT CRL 11.5



MNT CRL SLE 11.00



LD 11.00



PHILIP MORRIS GRUBU



MURT B. 10.00 12.00



LRK 10.00 12.00



LRK R. 9.50 11.50



PARL 13.50 15.50



MARL13.00 15.00



MARL T. 12.00 14.00



L 9.50 11.50



L RED 9. 11.00



MURT. 11.00 13.00



CHST 9.50 11.50



SİGARA FİYATLARI



Violet Menthol – Slims: 12 TL



Winner Slims – Family: 10 TL



Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL



HD Blue Slims – Family: 9,50 TL



HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL



HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL



President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL



President Q Size: 9 TL



Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL



Point Blue – Slims: 8,50 TL



Medley Kısa – Family: 8,50 TL



MMC Kısa – Family: 9,00 TL



Hazar Kısa – Family: 8,50 TL