Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



BAZI ÖLÜMLER EZİLME NEDENİYLE OLMUŞ



Yangının otobüsün orta noktasında başladığı ve bazı ölümlerin panik sonucu ezilme nedeniyle olduğu belirtiliyor.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



34 YOLCUDAN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ



34 yolcusu, 3 mürettebatı bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.



10 NUMARA YAĞ VE ŞOFÖR İHMALİ İDDİASI



Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var.



Gözaltına alınan şoförün yolcuları tahliye etmediği, yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.



VALİ YAZICI: YARALILARDAN DURUMU AĞIR OLAN YOK



NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ''Yangının sebebi henüz belli olmadı. 3 yetişkin 2 çocuk hayatını kaybetti. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmuyor'' dedi.

Kaynak : AA

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