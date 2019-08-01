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300 bin lira ödülle aranıyordu! Gri kategorideki terörist böyle yakalandı

Erzurum'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, adliyeye sevk edildi.

Güncel / 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:31
300 bin lira ödülle aranıyordu! Gri kategorideki terörist böyle yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonu sonucu önceki gün yakalanan ve AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini öldürdüğü belirlenen terörist Kamış'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nin 'gri' kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan 'Şevger' kod adlı terörist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Terörist Kamış, burada geniş güvenlik önlemleri arasında adliye binasına alındı.

Kamış'ın Erzurum Cumhuriyet Savcılığındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Terör örgütüne para götürmek için hazırlık yapıyordu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terörist Kamış, terör örgütü yöneticilerinin istediği 100 bin lirayı onlara götürmek için hazırlık yaptığı sırada, ancak titizlikle yürütülen takip sonucu yürütülen operasyonla gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.
Kaynak : AA

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