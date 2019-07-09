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AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

AİHM, cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'a terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen cezanın ifade özgürlüğü ihali olduğuna karar verdi. Mahkeme Türkiye'yi tazminata mahkum etti.

Dünya / 09 Temmuz 2019 Salı 15:15
AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğne hükmetti.

Dava, Demirtaş'ın Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken yaptığı bir konuşma sonrası "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgiliydi.

Dava sonucuna göre Türkiye, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Selahattin DemirtaşAvrupa İnsan Hakları MahkemesiTürkiyeİnsan Hakları DerneğiDiyarbakır


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