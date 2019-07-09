AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğne hükmetti.



Dava, Demirtaş'ın Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken yaptığı bir konuşma sonrası "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgiliydi.



Dava sonucuna göre Türkiye, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.