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Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve İstanbul'da tedavisi süren eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Güncel / 30 Temmuz 2019 Salı 12:22
Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi.

Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019 Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı:

“Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

Yaşar BüyükanıtGenelkurmay Başkanı


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