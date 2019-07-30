AYM'den, 'barış bildirisi'ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili değerlendirme

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), ''barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili değerlendirme yapıldı.



Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



''Karar AYM'nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM'nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir.



Ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül edilmesi gerekir. Haksız eleştirilere cevap verme imkanı varsa ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır.''