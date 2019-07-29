Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alacak

Sosyal medya hesabı üzerinden 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM aracılığıyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı Sağlık Bakanı Koca duyurdu. Bakan Koca ilanın 1 ay içinde yayınlanacağını aktardı. Takvim'in haberine göre; Öte yandan, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için kura duyurusu yapıldı.



2019 YILI İÇİN İLK ETAP'TA 12 BİN MEMUR ALIMI YAPILACAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temmuz ayının ilk haftası yaptığı açıklamada 2019 yılı alımlarına değindi. Bakan yaptığı açıklamalarda, 2019 yılı için 29 Bin 689 memur personel alınacağını belirtti. Ancak bu sayının ilk etapta 12 bin olacağını açıklayan Bakan Fahrettin Koca alım yapılacak kadrolara da değindi.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?



Sağlık Bakanlığı ilk etapta, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni / Sağlık Teknikeri, psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk gelişimci, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi alımı yapacak. Bu pozisyonların 6 bin 835'i Hemşire adaylarına, 1000 Ebe adaylarına, 3000 Sağlık teknisyeni / Sağlık teknikeri adaylarına ve geri kalan 1165 kişilik kadro ise diğer pozisyonlara dağıtılacak. Söz konusu 12 bin alım Türkiye genelinde bulunan Sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak.



2018 YILI ALIM KONTENJANLARI NASILDI?



Sağlık Bakanlığı 2018 yılında ÖSYM Merkezi yerleştirme ile ve İŞKUR aracılığı ile alım yaptı. Sağlık Bakanlığı kontrolünde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2018/5 kapsamında 18 Bin Personel alımı için adaylardan tercih aldı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları için tercih işlemleri alınmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında Eylül ayında bir ilan daha geldi ve İŞKUR aracılığı ile 5 bin 298 personel alımı ilanı yayımlanmıştı. Alımlar Sürekli İşçi Engelli İşçi ve Eski Hükümlü işçi kadrolarında yapıldı.



SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?



Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?



Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.



- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:



- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,



- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,



- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,



- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



ALIMLAR MÜLAKATSIZ YAPILACAK!



Yüzbinlerce sağlık personelinin merak ettiği bir diğer konu ise alımlarda mülakat olup olmayacağıydı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını belirtti.



İLK ATAMALARDA EN AZ LİSE MEZUNU 1000 HEMŞİRE ATANACAK!



İlk atamaların 20 bin civarında olacağını ifade eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, ilk merkezi atamalarda en az lise mezunu 1000 hemşirenin de şehir hastaneleri bünyesinde istihdam edileceğini belirtti



KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI



Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?



Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından süreç ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımlarının nasıl yapılacağı ile ilgili soruya, "Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili TÜSAV Eski Başkanı Prof.Dr. Sefer Aycan resmi Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı personel atamalarında Mülakat sınavı uygulamayacağı haberini verdi. Aycan açıklamasında "Girişimlerimiz sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı personel atamalarında Mülakat sınavı uygulamayacağı belirtilmektedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan ünlü sanatçı Haluk Levent'te Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ile görüştüğünü belirterek, "Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu 'mülakat olmayacağını' bizzat söyledi" dedi

