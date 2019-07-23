Sahte alkol zehirlenmelerinde terör parmağı!

Son günlerde artan metil alkol (sahte alkol) zehirlenmerleri dikkatlerden kaçmıyor.



PKK SAHTE ALKOLE YÖNELDİ



Her geçen gün yeni bir ölüm haberi gelirken, Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri son dönemde emniyet güçlerinin uyuşturucu operasyonlarıyla darbe alan PKK'nın sahte alkole yöneldiği yazdı.



İşte o yazıdan bir bölüm;



Ege'den Antalya'ya hemen hemen tüm turistik tesislerde bunlara rastlayabiliyorsunuz. Barlar, pavyonlar ve batakhanelerde ulu orta içiliyor. Polisin operasyonları metil alkol makyajlandıktan sonra başlamamalı.



Toplu sipariş aldıkları belli olan, bu organizasyonda öncelikler değişik olmalıdır. İşin bir de en ağır bölümü var. Son dönemde, PKK'nın uyuşturucu bağlantısına darbe üstüne darbe vurulmakta. Örgütün milyar dolarları bulan önemli gelir kaynakları daha tarlada iken imha edilmekte.



Bölücülerin, insan ticaretinden fuhuşa kadar bütün gelirlerinin yasa dışı yollardan yapıldığı bilinmekte. Sahte içki üretiminde de çalıştıkları kesin. Anlayamadığım, bu iblisler taa Kolombiya'ya, yani Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerine kadar bağlantılı hale nasıl geldiler. Özellikle, buralardan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kokainlerin yakalanışı, polis-adliye bültenlerinin ana unsuru olduğu ortada.



Yazının tamamı için tıklayız



Kaynak : Beyaz Gazete Özel