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Bingöl'de PKK'ya darbe!

Bingöl'de düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.

Güncel / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:13
Bingöl'de PKK'ya darbe!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri BakanlığıJandarma


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