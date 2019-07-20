Bingöl'de PKK'ya darbe!

Bingöl'de düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.