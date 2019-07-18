TRT'de Karlov operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis, savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.