TRT'de Karlov operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis, savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Polis, savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.
Ayrıntılar geliyor