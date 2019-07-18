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Sıcak Haber : TRT'de Karlov operasyonu!..

TRT'de Karlov operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis, savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.

Güncel / 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
TRT'de Karlov operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Polis, savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını gözaltına aldı.

Ayrıntılar geliyor

Rus BüyükelçiCumhuriyet Başsavcılığı


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