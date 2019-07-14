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İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

S-400'lerin ilk parçalarının Mürted Hava Üssü'ne inmesi ABD gibi İsrail'i de endişelendirdi.

Dünya / 14 Temmuz 2019 Pazar 22:48
İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.

Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Sevkiyat 2020 yılının nisan ayına kadar sürecek.

ABD KADAR İSRAİL DE RAHATSIZ
S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'nin gücüne güç kattı. Bu durum sadece ABD'de değil, İsrail'de de paniğe neden oldu.

İSRAİL İZLİYOR
İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara'daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı.




İsrailTürkiyeRusya


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