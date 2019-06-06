Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildi.



Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.



Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak : İHA

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