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Bayram tatili trafik kazalarındaki bilanço giderek artıyor!

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası, şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi öldü, 311 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2019 Salı 21:18
Bayram tatili trafik kazalarındaki bilanço giderek artıyor!

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı Kaynak : AA

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