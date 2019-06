Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

G-20 zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto’daki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti.



Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Erdoğan, şu sıralar burada konuşma yaptı.



"Türkçenin yanında Japonca'yı da çok ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Nagoya'daki çocukların dilimizi öğrenmesi için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi.



Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız katma değer yaratarak bizi gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarla işbirliği halindeyiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Maalesef Japaonya'da FETÖ'ye bağlı dernek ve şahıslar hala faaliyet göstermeye devam ediyor. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadele için sizlerden destek bekliyoruz. PKK, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur.



Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu aman ha dağıtmayın. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zoruluk yoktur.



NAGOYA'YA BAŞKONSOLOSLUK



Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamların da böyle bir talebe hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Biz de her türlü adımı atarak başkonsolosluğumuzu açarız. Mekanı belirleyip başkonsolosluk faaliyetlerimizi orada sürdürürüz.



Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Nüfusu yaşlanıyor. Nisan ayında kabul edilen değişiklikle yeni işçilere kapılarını açmıştır. İşçi ihtiyacına genç nüfusumuzla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini emeklilik süresinden sayılması için Japaon makamları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



THY OSAKA-İSTANBUL SEFERLERİNE BAŞLIYOR



Buradan bir müjde verelim. THY gelecek nisan'dan itibaren Osaka-Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor. Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.



JAPON TURİST HEDEFİ 1 MİLYON



Her alanda ülkemizi geliştirdik, ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Hedefimiz Japon turist sayısını bir milyona çıkarmak.



Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim ve yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı süreçten ülkemizi sadece hasarsız değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde dostlarımızın çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Sizler ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz azimle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere çıkaracağımıza inanıyoruz."