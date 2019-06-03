Memur ve emekliye ek zammın önü açıldı

Enflasyon, mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Mayısta, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,95, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,67 oranında arttı.



Enflasyondaki son durumla birlikte yılbaşında yüzde 4 zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele, 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açıldı.



Ancak enflasyon farkı zammı oranı, haziran ayı enflasyonu ile kesinleşecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak.