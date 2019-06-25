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Bugün düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 25 Haziran 2019 Salı 08:44
Bugün düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Kaynak : AA

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