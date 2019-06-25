Bugün düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.



Kaynak : AA

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