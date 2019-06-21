Sınır kapısında hareketli dakikalar! Giriş çıkışlar kapatıldı

Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu. Dilucu Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.