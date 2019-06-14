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Nisan ayından dikkat çeken rakamlar!

Cari denge nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi / 14 Haziran 2019 Cuma 10:03
Nisan ayından dikkat çeken rakamlar!

Merkez Bankası, nisan ayı cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı.

Cari işlemler açığı nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur"

Cari AçıkMerkez BankasıMilyar Dolar


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