Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Sessiz kalmayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz.' ifadesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını)



Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Sadece İstanbul izlemeyecek. Tüm Türkiye'nin izleme şansı olacak. İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Pazar günü bir haftaya çok ciddi bir ışık verecektir. O tartışma sonrası en ideal kim yönetir halkımız bulacak.



(İdlib'de gözlem noktasına saldırı)



Bölgeyi takip ediyoruz, yaralılarımız şehitlerimiz oldu, bedelini ödettik



Rusya ile görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. Rejim saldırmaya devam ederse gereğini yaparız. Gözlem kulelerine saldırılar devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olamaz. Biz burada barışın egemen olmasını, ölümlerin durmasını istiyoruz.



(Yeni askerlik sistemi)



Terörle mücadelede en ufak bir tereddüdümüz yok. Sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak, sayıda azalma söz konusu değil.



Astsubay başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkıyor.



12 ay içerisinde her ay sürekli asker alma söz konusu. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil, orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar asker bulundururuz, birilerinden izin almayız



(CHP'lilerin adliyedeki görüntüsü)



Benim ilgi alanım değil, YSK gereğini yapacaktır.



(Ordu'daki VIP krizi)



Devletin valisinni küfürle anmak kabul edilebilir değil. İşin arda bırakılır yanı yok, valimiz takipçisi olacak.