Uğur Dündar'dan dikkat çeken öneriler!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşışıya gelecek.



Türkiye bu iki ismin tartışacağı programa kitlenmişken, Gazeteci Uğur Dündar'dan yayın protokolüyle ilgili bazı öneriler geldi.



'DAHA AYRINTILI GİRİLMELİYDİ'



Dündar, yayınla ilgili algı operasyonlarını engelemek için bazı maddelerin protokole eklenmesi gerektiğini yazarken, önerilerini şöyle sıraladı;



Gördüğüm kadarıyla değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya'nın başarıyla yöneteceğine inandığım Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım tartışmasının protokolu, basit maddelerden ibaret kalmış.



Oysa daha ayrıntıya girilmeliydi.



Örneğin şu maddeler ilâve edilmeliydi:

– Ortak yayın yapacak televizyon kanalları, orijinal yayının görüntü ve seslerine dışarıdan müdahale edemezler!..

– Görüntü ve sesleri, geciktirme teknikleri kullanarak montajlayıp yayınlayamazlar!..

– Orijinal yayında yer alan ve biz profesyonellerin KJ dediğimiz bilgilendirici ekran yazılarıyla asla oynayamazlar!..

Yeni KJ'ler kullanamazlar!..

– Canlı yayın akarken, gerek konuklar, gerekse moderatörün görüntülerini ekrandan alıp, yerine ortak yayına katılan TV kanalının kendi yorumcu ve sunucularının görüntülerini bindiremezler. Veya konukların görüntülerini küçültüp, ilâve sunucu ve yorumcu görüntüleri koyamazlar!..



Benim hemen aklıma gelen önlemler bunlar.

Eğer bu maddelere uyma zorunluluğu getirilmez ise, hiç kuşkunuz olmasın ki bazı kanallar, algı operasyonu için her türlü müdahaleyi yaparlar.

O zaman da orijinal yayında konuşulanlardan çok farklı bir izlenim kolayca yaratılabilir.

Böylece desteklenen taraf, tartışmanın galibiymiş gibi gösterilebilir!

Yaratılan izlenim de yorumlarla pekiştirilebilir!..



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