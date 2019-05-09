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HDP'li vekillerin dosyaları Meclis'e geldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Siyaset / 09 Mayıs 2019 Perşembe 12:52
HDP'li vekillerin dosyaları Meclis'e geldi

Buldan ve Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

'HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü.'

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin üç, Nuran İmir ve Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 305 oldu.

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