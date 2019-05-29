O hakim görevden uzaklaştırıldı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise "Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez" dedi. HSK, o hakimi tedbiren görevden uzaklaştırdı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.



İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.





TBB'DEN AÇIKLAMA



Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada da, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi'nde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.



Açıklamada, "Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir" ifadesi kullanıldı.



Bu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darbettiği anımsatılan açıklamada, "Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile konunun görüşüldüğü, HSK tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı, bu olayın sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.



Avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

Adalet Bakanı etek boyu tartışması hakkında konuştu