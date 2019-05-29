USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,76 - 6,77

Ekrem İmamoğlu'na zor sorular

Gazeteci Ersoy Dede, Ekrem İmamoğlu'na sorulmayan soruları köşesinde yazdı.

Siyaset / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45
Ekrem İmamoğlu'na zor sorular

Gazeteci Ersoy Dede, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı programlarda bazı soruların sorulmadığını belirtti.

Dede, İmamoğlu'na sorulması gereken sorularda özellikle FETÖ ve HDP ayrıntısına dikkat çekti.

Gazetecilerin İmamaoğlu'na sormaktan vazgeçmemesi gereken soruları Ersoy Dede, şöyle sıraladı;

İşte Ekrem Bey için bir kaç soru;

1) FETÖ'nün ”Belediyeler İmamı” olarak yakalanan ve şu an hapishanede olan Erkan Karaarslan'a belediye kasasından ne karşılığında 2 milyon TL para verdiniz?

2) 2017'de herhangi bir nedenle hakkınızda bir FETÖ soruşturması başlatıldığı doğru mu?

3) FETÖ'nün şike kumpası günlerinde FETÖ medyasına çıkarak yaptığı şike güzellemelerinin hâlâ arkasında mı?

4) FETÖ itirafçısı Cengiz Özkarabekir ile herhangi bir maddi ilişkisi oldu mu?

5) Seçim işbirliği yaptığınız HDP'ye seçim sonrası için hangi vaatlerde bulundunuz?

6) Hakkınızda yazı yazan yorum yapan bütün gazetecilere neden hemen dava açıyorsunuz, soru sormak yasak mı?

7) Tam siz açıklama yapacakken minibüsün içinden çıkıp omzunuzdan sizi içeri çeken kol kime ait?

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Cumhuriyet Halk PartisiŞikeEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı