Ekrem İmamoğlu'na zor sorular

Gazeteci Ersoy Dede, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı programlarda bazı soruların sorulmadığını belirtti.



Dede, İmamoğlu'na sorulması gereken sorularda özellikle FETÖ ve HDP ayrıntısına dikkat çekti.



Gazetecilerin İmamaoğlu'na sormaktan vazgeçmemesi gereken soruları Ersoy Dede, şöyle sıraladı;



İşte Ekrem Bey için bir kaç soru;



1) FETÖ'nün ”Belediyeler İmamı” olarak yakalanan ve şu an hapishanede olan Erkan Karaarslan'a belediye kasasından ne karşılığında 2 milyon TL para verdiniz?



2) 2017'de herhangi bir nedenle hakkınızda bir FETÖ soruşturması başlatıldığı doğru mu?



3) FETÖ'nün şike kumpası günlerinde FETÖ medyasına çıkarak yaptığı şike güzellemelerinin hâlâ arkasında mı?



4) FETÖ itirafçısı Cengiz Özkarabekir ile herhangi bir maddi ilişkisi oldu mu?



5) Seçim işbirliği yaptığınız HDP'ye seçim sonrası için hangi vaatlerde bulundunuz?



6) Hakkınızda yazı yazan yorum yapan bütün gazetecilere neden hemen dava açıyorsunuz, soru sormak yasak mı?



7) Tam siz açıklama yapacakken minibüsün içinden çıkıp omzunuzdan sizi içeri çeken kol kime ait?



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