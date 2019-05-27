Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini açıkladı. TCMB'nin kararı ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar likidite çekilecek.



TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir" denildi.



Dolar/TL'de karar öncesi son işlem 6.0635 seviyesinden gerçekleşirken karar sonrası kur TSİ 1011'de 6.0550/6.0590 civarında işlem görüyor.

Kaynak : İHA

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