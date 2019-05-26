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Ev sahibi hırsızları silahla kovaladı

Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 26 Mayıs 2019 Pazar 10:21
Ev sahibi hırsızları silahla kovaladı
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Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.’yei (21) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y.’nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor. Kaynak : İHA

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