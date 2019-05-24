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Meclis'te dikkat çeken teklif!

Meclis'te yeni askerlik sistemi görüşülürken, MHP'den kadınlar için teklif geldi.

Güncel / 24 Mayıs 2019 Cuma 09:12
Meclis'te dikkat çeken teklif!

Teklifin maddeleri üzerine söz alan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur.' maddesinin yer aldığını belirterek, bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi.



'TÜRK KADINLARINA GÜVENİN'

Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, 'Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım.' dedi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, bedelli askerlik başvuruların aralık ayına kadar alınacağını ve kura çekimlerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Milli Savunma BakanlığıMilletvekiliMustafa Hidayet VahapoğluBedelli Askerlik


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