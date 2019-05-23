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WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından milyonlarca kullanıcısının bir hayli kızdıracak bir adım atıldı.

Teknoloji / 23 Mayıs 2019 Perşembe 10:11
WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak adım

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp pek çok kullanıcısının hiç hoşuna gitmeyecek bir açıklama ile gündemde.

Bugüne kadar reklamsız bir platform olan ve 1.5 milyar aktif kullanıcı ile sektörün en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta reklam dönemi için resmi açıklama yapıldı.

Facebook'tan yıllık Facebook Pazarlama Zirvesi (FMS) çerçevesinde yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında WhatsApp durumlara reklamlar geliyor.

Söz konusu açıklamanın ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan Platforma pek çok kullanıcı bu kararı sonrası tepki gösterdi.


FacebookWhatsappPazarlama Zirvesi


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