Türk Yıldızları'nın eski komutanı hakkında yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis örgütün sözde üst düzey sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 13’ü muvazzaf 23 askeri tespit etti. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



10'dan fazla şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında, 2016 yılı eylül ayında filo komutanlığı görevini devreden ve 2017 yılı nisan ayında KHK ile TSK'dan ihraç edilen eski Türk Yıldızları Filo Komutanı Kurmay Yarbay Ş.Ç.'nin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.