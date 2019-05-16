Türk Askerinden katliamın yaşandığı Boşnak köyünde iftar

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Dostluk Köprüsü Derneği iş birliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Gülhan Yılmaz ile Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ali Tanış'ın yanı sıra Türk askerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Dostluk Köprüsü Derneği Başkanı Jasmin İmamovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askeri birliğinin, Bosna Hersek'te çok sayıda projeye imza attığını anımsattı.



İmamovic, havaların soğuk olmasına rağmen iftara katılanların Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostlukla ısındığını ifade etti.



Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic de iftar programına yaklaşık 300 vatandaşın katıldığını aktararak, “Bu iftar programı iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olacak.” diye konuştu.



Türk askerleri iftar programından önce katliamda hayatını kaybeden kurbanlar anısına yapılan müze ile anıtı ziyaret ederek dua okudu.



- Ahmiçi katliamı



Bosna'daki savaşta, Hırvat Savunma Konseyine (HVO) mensup askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak burada 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti.



Ahmiçi'de katledilenler arasında, daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.



Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları 'insanlığa karşı suç' olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.



Kaynak : AA

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