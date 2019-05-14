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Saadet Partisi İstanbul kararını açıkladı

Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar olacak.

Siyaset / 14 Mayıs 2019 Salı 15:37
Saadet Partisi İstanbul kararını açıkladı

Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yine kendi adayı Necdet Gökçınar'la girme kararı aldı. Necdet Gökçınar, 31 Mart yerel seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.

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Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız.' ifadelerine yer verdi.

'23 HAZİRAN ÇATIŞMANIN DEĞİL DAYANIŞMANIN TARİHİ OLSUN'

Karamollaoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

'Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur. İstanbul Türkiye'nin kalbidir ve İstanbul'un yorulması Türkiye'nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye'mizin önünü açmaya yöneliktir. Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz. Bu seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz.

23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun.'

Belediye BaşkanlığıSiyasi PartilerTemel KaramollaoğluSaadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı


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