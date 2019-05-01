İstanbul'daki kutlamaların Ana merkezi Bakırköy'dü. Bakırköy Halk pazarında toplanan kalabalık düzenlenen programla işçi bayramını kutladı. Öte yandan Taksime giden bütün yollar trafiğe kapatıldı, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanı boş bulan esnaf fırsatı değerlendirip top oynadı.



Yasak olmasına rağmen taksime yürümek isteyen grubaysa Beşiktaş'ta polis ekipleri izin vermedi. Türkiye'nin kalbi Ankara'da ise kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı oldu. Kortej halinde yüründü, şarkılar söylendi, halaylar çekildi.



İzmir ve Diyarbakır'da da manzara aynıydı. Kaynak : İHA

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