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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Dünya / 30 Nisan 2019 Salı 09:49
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi. Kaynak : AA

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Terör ÖrgütüIrakMühimmat Deposu


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