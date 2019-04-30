Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi. Kaynak : AA