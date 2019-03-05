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Okul servisiyle magandalık kamerada!

İstanbul Şile’de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı.Art arda makaslar atan şahıs, faciaya da davetiye çıkardı.

Yaşam / 05 Mart 2019 Salı 09:49
Okul servisiyle magandalık kamerada!
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Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı. Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor. Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : İHA

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28 ŞubatCep Telefonu


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