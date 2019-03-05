Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz

ürkiye'yi dışarıdan tehdit eden teröristlere de kol kanat gerdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 'Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz' dedi.



31 Mart Yerel Seçimler öncesi HDPKK ile ittifak yapan, birçok belediyede için Kandil kadrosundan aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı bardağı taşırdı. Kılıçdaroğlu, PKK uzantısı YPG için 'bize saldırmazlar' dedi.



'BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR'



Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'beka sorunu' sorusuna 'Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?' şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza attı.



VATANDAŞTAN SERT TEPKİ



Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, 'YPG bizi mi vuracak' diyerek ABD'nin desteklediği teröristlere kol kanat gereken Kılıçdaroğlu'na 'onca şehit var utanmaz' diyerek tepki gösterdi.



'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'



Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.' demişti.



BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Öte yandan Başkan Erdoğan, 'Türkiye'de beka sorunu yok' diyerek işi sulandıranlara böyle tepki göstermişti:



'Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip de ele alamayız. Yerelde de beka sorunu söz konusudur. Yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır. Onu hafife alamayız. Birileri sulandırarak, bizim beka sorunu diye baktığımız Doğuda, Suriye sınırında YPG/PYD, PKK ile verdiğimiz mücadele beka sorunu değil midir? 15 Temmuz'da yaşanılanları ya unuttular ya da unutturmak istiyorlar. Güneydoğu'daki şehirlerimizde PKK'lıların kazdığı çukurları nereye saklayacaksınız? Nasıl unutturacaksınız bize bunları?'

