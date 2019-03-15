Önder Aksakal'dan Yılmaz Özdil'e tepki

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, NTV'de canlı yayın konuğu oldu.



SOLUN TEK TEMSİLCİSİ DEĞİL



CHP'ye yönelik eleştirileriyle son dönemde gündemden düşmeyen Aksakal, yine CHP yüklendi.



Aksakal, CHP'nin solun tek temsilcisi olmadığını ve kuruluş ilkelerinden kaydığını söyledi.



'SAMİMİYETİNİ SORGULASIN'



Eleştirilerini Sözcü yazarlarının yazılarıyla destekleyen Aksakal, Yılmaz Özdil'i ise samimi olamamakla suçladı.



Yazılarında CHP'ye oy verilmesini isteyen Özdil'i eleştiren Aksakal ' Yılmaz Özdil, CHP, AK Parti'yi iktidar tutmak için organize edilmiş bir partidir diyor. Bunu kim diyor Atatürk kitabını yazan adam diyor. Eğer İzmirli Yılmaz Özdil'e inanıyorsa benim söylediğme 10 kere inanması lazım. Ama Yılmaz Özdil'in son günlerde söylediği, çare kalmadı gidin CHP'ye verin diyorsa, samimiyetsizliğini de sorgulaması gerekiyor. Atatürk'e Atatürk ilkelerine Cumhuriyet değelerine sahip çıkabilecek tek parti şu anda sol cerahta diyelim Demokratik Sol Parti'dir' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel