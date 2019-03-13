Ankara'da DEAŞ'a Operasyon: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü çıkarlarına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takip eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Belirlenen ikametlere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, adreslerde bulunan ve önceden belirlenmiş olan zanlıların hepsini gözaltına aldı.



DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak : İHA

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