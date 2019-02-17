İzmir için Kemal Kılıçdaroğlu da kadın benzetmesi yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı olan Tunç Soyer'in tanıtım programına katıldı.



Kılıçdaroğlu konuşmasının başında 'İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için. Bütün izmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, Türkiye'nin gözbebeği olan bir kent, demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi olan bir kent. 8500 yıllık tarihi bahrında taşıyan bir kent. İzmir milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum.' ifadelerine yer verdi.



'İZMİR BİR PRENSESTİR'



İzmir için bir kadın benzetmesi de yapan Kemal Kılıçdaroğlu 'Victor Hugo, İzmir için şöyle der; 'İzmir bir prensestir, çok güzel küçük şapkasıyla. mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir.' Biz Mart'ın sonu bahardır derken. Yıllar önce Victor Hugo'nun söylediğini tekrarlamış oluyoruz. Bütün Türkiye'ye bahar ve barış gelmeli. En büyük arzumuz budur.' dedi. Kaynak : İHA

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