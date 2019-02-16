YSK Başkanı Güven'den seçimle ilgili açıklama

YSK Başkanı Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93" açıklaması yaptı.
YSK Başkanı Sadi Güven, 'Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar' dedi.
YSK Başkanı Güven: 'Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93.'