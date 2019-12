Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 Partiyle Hükümeti Kurma Konusunda Uzlaştı

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri AA muhabirine yaptığı açıklamada, 52 milletvekili bulunan Nahda Hareketinin, 22 milletvekili olan Demokratik Akım, 15 milletvekili olan Halk Hareketi ve 14 milletvekili olan Yaşasın Tunus partileriyle hükümet kurma konusunda uzlaşı sağladığını söyledi.



Humeyri, dört partinin toplamda 103 milletvekilinin bulunduğuna işaret ederek, "Prensipte anlaşma sağlandı. Şimdi her parti bu konuyu kendi içinde tartışacak." dedi.



İmad el-Humeyri, kurulacak hükümetin güvenoyu alabilmesi için 109 milletvekiline ihtiyaç olduğunu da kaydetti.



Bu arada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemili, Nahda Hareketinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi.



Cemili, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin kurulması konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu ilerliyor. Yarın bu görüşmeler sonuçlanacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.



Kaynak : AA

