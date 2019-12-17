Rahmi Koç operasyon geçirdi (Sağlık durumuna ilişkin açıklama)

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, "sol kalça kırığı tanısı" ile hastaneye yatırıldı.



Amerikan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:



"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.



Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.



Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."