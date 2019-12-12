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Yangından kaçış anı kamerada!

Edirne’de bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangından bebeğiyle birlikte kurtulan anne gözyaşı dökerken, bir kadın ise camdan atladı.

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 17:26
Yangından kaçış anı kamerada!
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Şükrüpaşa Mahallesi 140. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ev sahibi genç kadın ise camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından bebeğiyle birlikte kurtarılan bir annenin gözlerindeki korku ve ağlaması ise kameralara yansıdı. Kaynak : İHA

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