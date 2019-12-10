Piyasalar Fed'e kilitlendi

BURHAN SANSARLIOĞLU - Bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yarın açıklanacak faiz kararında değişiklik beklenmezken, piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme ilişkin yapacağı açıklamalara odaklandı.



Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Bankanın ne zamana kadar aksiyon almayıp beklemede kalacağı ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.



Ekonomistler, Fed'in gelecek 1-2 yıl boyunca beklemede kalabileceğini ancak herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ekonomiye gerekli desteği verme konusunda açık kapı bırakabileceğini belirtti.



Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde yine 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.



Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayındaki toplantıda faiz artırımının uygun olacağı zamanların geleceğine işaret ederek, "Fed, şu an için faizleri artırmayı düşünmüyor." ifadesini kullanmıştı.



- "Fed, uzun süre beklemede kalabilir"



Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Michael Pearce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gevşek finansal koşulların ve iyileşen makroekonomik göstergelerin bundan başka faiz indirimine ihtiyaç olmadığı anlamına geldiğini söyledi.



Fed'in, enflasyonun beklenenden önce hedefe ulaşsa bile erkenden faiz artırımı gibi bir yanlışa düşmek istemediğini ifade eden Pearce, bankanın uzun süre beklemede kalabileceği öngörüsünde bulundu.



Bankanın faiz indirimini bitirdiğini iddia eden Pearce, Fed'in en az 2021 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığında tutabileceğini söyledi. Pearce, Fed'in, ekim ayı toplantısında da mevcut durumda kalmanın daha uygun olabileceğini netleştirdiğini kaydetti.



Pearce, en son toplantıdan bu yana ekonomiye yönelik risklerin azaldığını, ABD ekonomisinin resesyona düşme ihtimalinin yüzde 10 azaldığını ancak ticaret görüşmelerinde durumun tekrar bozulması halinde ve tarifelerin artırılması durumunda bu oranın tekrar yükselebileceğini kaydetti.



ABD ekonomisinin dönüm noktasına yakın olduğunu belirten Pearce, gevşeyen finansal koşulların istikrarı besleyebileceğini ve büyümede artış görülebileceğini söyledi.



Pearce, finansal piyasaların 2020'de bir faiz artırımı daha olmasını fiyatladığını ancak Fed'in faiz indirimini tamamladığını aktardı.



- "Para politikası ılık sularda"



Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner da Fed'in, yarınki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.



Bankanın iletişiminde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Weidensteiner, ekonominin beklendiği gibi ilerleme kaydettiğini söyledi. Weidensteiner, "Para politikası ılık sularda." ifadesini kullandı.



Ekim ayında gerçekleşen toplantıdan bu yana ekonomik ortamda herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Weidensteiner, Fed'in projeksiyonlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını ancak bankanın ekonomiyi desteklemeye hala hazır olduğunu söyledi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.